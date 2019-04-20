الخرطوم: محادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي، اليوم (السبت) في العاصمة الخرطوم، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني، الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، وفق ما صرح به أحد قادة الحركة لوكالة فرانس برس.

يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي، اليوم (السبت) في العاصمة الخرطوم، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني، الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، وفق ما صرح به أحد قادة الحركة لوكالة فرانس برس.

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