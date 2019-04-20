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كوسوفو تستعيد مواطنيها من سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (بريشتينا)

قالت حكومة كوسوفو إنها استعادت 110 من مواطنيها من سورية، اليوم (السبت)، من بينهم مسلحون ذهبوا إلى هناك للقتال في الحرب الأهلية، بالإضافة إلى 74 طفلاً.

وقال أبيلارد تاهيري وزير العدل في كوسوفو في مؤتمر صحفي: «اليوم في الساعات المبكرة من الصباح نظمت عملية مهمة وحساسة استعادت فيها حكومة كوسوفو بمساعدة الولايات المتحدة 110 من مواطنيها من سورية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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