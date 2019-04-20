شكرا لقرائتكم خبر عن كوسوفو تستعيد مواطنيها من سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بريشتينا)قالت حكومة كوسوفو إنها استعادت 110 من مواطنيها من سورية، اليوم (السبت)، من بينهم مسلحون ذهبوا إلى هناك للقتال في الحرب الأهلية، بالإضافة إلى 74 طفلاً.
وقال أبيلارد تاهيري وزير العدل في كوسوفو في مؤتمر صحفي: «اليوم في الساعات المبكرة من الصباح نظمت عملية مهمة وحساسة استعادت فيها حكومة كوسوفو بمساعدة الولايات المتحدة 110 من مواطنيها من سورية».
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