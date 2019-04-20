شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام آباد: مهاجمو قوات الأمن جاؤوا من إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (إسلام آباد)أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، اليوم (السبت)، أن المهاجمين الذين قتلوا 14 من الجنود وقوات الأمن الباكستانية، الخميس الماضي، في إقليم بلوشستان، جنوب غرب البلاد، هم انفصاليون جاؤوا من إيران لشن هذا الهجوم.
وكان نحو 20 مهاجماً يرتدون زي قوة شبه عسكرية من حرس الحدود، اعترضوا حافلات تقل العناصر الأمنيين على الطريق الساحلية المؤدية إلى مدينة كراتشي، قبل أن يقتلوا 14 منهم.
وأوضح الوزير أن لدى باكستان دليلاً على أن المهاجمين كان لديهم معسكرات تدريب وقواعد لوجستية داخل المناطق الإيرانية المحاذية لباكستان.
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