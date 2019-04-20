كتب - طارق سمير:
بدأ اليوم السبت، الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات. ووجه "مصراوي" سؤالًا للمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حول أحقية المقيد بقاعدة الانتخابات في الإدلاء بصوته إذا ضاعت "بطاقته الشخصية" أو انتهت.
وقال المستشار علاء فؤاد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يجوز لأي ناخب التوجه إلى مقر لجنة انتخابية دون بطاقة الرقم القومي، مؤكدًا أن شرط إدلاء أي ناخب بصوته امتلاكه لبطاقة الرقم القومي.
وأضاف "فؤاد" في تصريحات لمصراوي: "لا يجوز أيضًا أن يدلي أي ناخب...
كانت هذه تفاصيل خبر لو البطاقة "ضاعت أو غير سارية".. فهل يحق للناخب التصويت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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