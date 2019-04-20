أدرعي: أحبطنا محاولة طعن جنود من قبل فلسطيني جنوب نابلس

لفت المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ إلى أنه "تم إحباط محاولة طعن جنود من قوات حرس الحدود على حاجز زعترة جنوب ​نابلس​"، مشددًا على أن "الجيش تمكن من تحييد المنفذ دون إصابات في صفوف الجنود".

من جهتها أكّدت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ أن مواطنًا فلسطينيًا أصيب بجراح حرجة، إثر تعرضه لإطلاق رصاص من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس".