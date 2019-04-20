لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أنه "تم إحباط محاولة طعن جنود من قوات حرس الحدود على حاجز زعترة جنوب نابلس"، مشددًا على أن "الجيش تمكن من تحييد المنفذ دون إصابات في صفوف الجنود".
من جهتها أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مواطنًا فلسطينيًا أصيب بجراح حرجة، إثر تعرضه لإطلاق رصاص من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: أحبطنا محاولة طعن جنود من قبل فلسطيني جنوب نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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