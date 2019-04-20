فرانس برس: تعرض مبنى وزارة الاتصالات وسط كابول لهجوم انتحاري

شنّ انتحاريون ومسلحون هجوما استمر ساعات على مبنى ​وزارة الاتصالات​ وسط كابولK بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس، ما قوض أسابيع من الهدوء النسبي في العاصمة الأفغانية. ونفت طالبان "اي علاقة لها" بالهجوم الذي أدى إلى احتجاز نحو 2000 شخص في المبنى المرتفع لساعات في بداية يوم العمل الأسبوعي في ​افغانستان​.

ولم تعلن أي جهة أخرى مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش" شن سابقا هجمات قاتلة في المدينة.