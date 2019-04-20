الأسد وبوريسوف بحثا بالتعاون القائم بين سوريا وروسيا في المجالات كافة

التقى الرئيس السوري ​بشار الأسد​، نائب رئيس حكومة ​روسيا​، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية- السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ​يوري بوريسوف​. وتناول اللقاء التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافّة، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في إطار اللجنة السورية - الروسية المشتركة وبخاصة في قطاعات الطاقة والصناعة وزيادة التبادل التجاري.

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