وضع حجر الأساس لبناء أول معبد هندوسي في أبوظبي

شهدت أبوظبي وضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي، والذي سيقام في منطقة بومريخة على طريق أبو ظبي دبي، بحضور رئيس الطائفة الهندوسية في الهند قداسة ماهاني سوامي مهراجا.
وخلال الحفل أشاد مهراجا بالإمارات كعاصمة عالمية للتسامح والمحبة، مشيرًا إلى أن "هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري".
وأوضح رئيس الطائفة الهندوسية أن "هذه المبادرة تمثل امتدادًا حقيقيًا للقيم التي أرساها ورسخها في وجدان أمته القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".
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