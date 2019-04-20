اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية عن اندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين من السترات الصفراء في باريس حيث القي القبض على 126 شخص.
وذكرت قناة "العربية" أن "الشرطة الفرنسية تلقي القنابل الحارقة لتفريق التظاهرات"، مشيرة إلى أن "أجهزة الإطفاء الفرنسية كافحت حرائق أضرمها متظاهرون بعدد من السيارات".
وحذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في وقت سابق، من أن أعمال عنف قد تنشب في احتجاجات السترات الصفراء السبت، الذي سيكون السبت الثالث والعشرين من الاحتجاج، فيما حظرت السلطات تنظيم مسيرات في محيط كاتدرائية نوتردام التي أتت النيران على جزء كبير منها.
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