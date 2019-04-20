اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية عن اندلاع مواجهات بين ​قوات الأمن​ والمتظاهرين من ​السترات الصفراء​ في ​باريس​ حيث القي القبض على 126 شخص.

وذكرت قناة "العربية" أن "​الشرطة الفرنسية​ تلقي القنابل الحارقة لتفريق التظاهرات"، مشيرة إلى أن "أجهزة الإطفاء الفرنسية كافحت حرائق أضرمها متظاهرون بعدد من السيارات".

وحذر وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​، في وقت سابق، من أن أعمال عنف قد تنشب في ​احتجاجات​ السترات الصفراء السبت، الذي سيكون السبت الثالث والعشرين من الاحتجاج، فيما حظرت السلطات تنظيم مسيرات في محيط ​كاتدرائية نوتردام​ التي أتت النيران على جزء كبير منها.