حمادة: سد العجز مصادره معروفة ولا يكون على حساب الشرائح الاجتماعية الضعيفة

أكّد النائب ​إيهاب حمادة​ أن "​حزب الله​ مع ​محاربة الفساد​ ووقف هدر المال العام، ومحاسبة الفاسدين، وعلى خط آخر نطالب الدولة بمواصلة دعم المؤسسات التي ترعى الفئات الفقيرة والمحتاجة إلى الرعاية الاجتماعية والإنسانية"، مشيرًا إلى أن "سد العجز مصادره معروفة، ولا يكون بالطبع على حساب الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وهؤلاء الفقراء هم أولى بالدعم من الذين تراكمت أموالهم في ​المصارف​".

وشدّد حمادة، في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي للمهرجان الرياضي السنوي الذي نظّمه مركز الإمداد للرعاية والتأهيل برعايته، في مخيم الإمداد الصيفي في بلدة ​الطيبة​ البقاعية، على أن "مراكز جمعية الإمداد، وغيرها من المؤسسات الإنسانية والاجتماعية، كانت خلال سنوات طويلة بديلًا عن الدولة التي غابت عن تقديم الخدمات لأهلنا ولشعبنا المضحي"، موضحًا أن "هذا المركز الذي يهتم بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ويرعاهم وينمي مواهبهم وقدراتهم يشكل أحد العناوين الكثيرة والمبادئ التي رفعها الإمام الخميني العظيم في ثورته، وكانت جمعية الإمداد إحدى ثمرات شجرته المعطاء".