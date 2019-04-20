عبدالله لوزير الدفاع: ظلام الحفاظ على حقوق الناس أشرف من نهار الوعود الفارغة

رد عضو "​اللقاء الديمقراطي​ "النائب ​بلال عبد الله​، على رد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ عليه، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، مؤكداً أنه "رفيق الياس، اعترف أنني أخطأت عندما اعتبرت موقفك دفاعا عن مكتسبات العسكريين، وأنك لم تقصد ذلك، انسجاما مع الموقف العام لكم. ظلام العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الناس معاليك، أقرب واشرف من نهار الوعود الفارغة والشعبوية المستفزة".

وكان بو صعب قد أكد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "رفيق بلال، بما انك تتابع تصريحات وزير الدفاع وكوني لا اذكر تصريحا لي عن "استحالة المس بمكتسبات العسكريين وتعويضاتهم" بغض النظر عن موقفي، فليتك تزودني بهكذا تصريح"، مشيراً إلى "أنني اكرر باننا لسنا معنيين باي موازنة ل​وزارة الدفاع​ تناقش عبر الإعلام والتغريدات لمتورطي الامس بالظلام ومبشري اليوم بالنهار".