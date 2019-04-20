اللقيس بدأ زيارة عمل للأردن لبحث سبل التعاون الزراعي

بدأ وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، زيارة عمل إلى ​الأردن​ للبحث في سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

واستهل زيارته بلقاء مع وزير الزراعة و​البيئة​ الأردني المهندس إبراهيم الشحاحدة، تناول البحث خلاله سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية، وزيادة حجم التبادل التجاري للسلع الزراعية كما كان الأمر قبل ​الأزمة السورية​ بهدف تعزيز الفرص التصديرية والأوضاع الاقتصادية للمزارعين في كلا البلدين.

كما جرى البحث في العمل على إزالة المعوقات التي تواجه مرور السلع الزراعية عبر خط الترانزيت والرسوم الجمركية، مع التأكيد على حماية المنتج المحلي اللبناني والاردني، وتغطية النقص في المحاصيل الزراعية بين الجانبين.

Advertisements

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المشتركة لكل القطاعات ومن ضمنها ​القطاع الخاص​ في كلا البلدين.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات مع كل من وزراء ​الصناعة​ والتجارة والتموين والنقل في ​الحكومة​ الاردنية.

يشار إلى أنه كان في استقبال اللقيس والوفد المرافق، لدى الوصول إلى مطار عمان: الأمين العام ل​وزارة الزراعة​ الاردنية محمود الجمعاني، السفيرة اللبنانية لدى الأردن ​ترايسي شمعون​، رئيس الجالية اللبنانية في عمان فؤاد أبو حمدان وعدد من أركان الجالية.