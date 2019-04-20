جريحان بانقلاب سيارة من مسلك لآخر على أوتوستراد الرئيس لحود وثالث صدما في مرياطة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة ل​قوى الأمن الداخلي​، بـ"وقوع جريحين نتيجة ​انقلاب سيارة​ من مسلك إلى آخر على اوتوستراد الرئيس لحود مقابل "BIEL"، و​حركة المرور​ طبيعية في المكان".

ولفتت إلى "وقوع جريح آخر نتيجة ​حادث صدم​ على طريق عام ​مرياطة​ قرب "فرنسبنك".