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جريحان بانقلاب سيارة من مسلك لآخر على أوتوستراد الرئيس لحود وثالث صدما في مرياطة

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أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة ل​قوى الأمن الداخلي​، بـ"وقوع جريحين نتيجة ​انقلاب سيارة​ من مسلك إلى آخر على اوتوستراد الرئيس لحود مقابل "BIEL"، و​حركة المرور​ طبيعية في المكان".

ولفتت إلى "وقوع جريح آخر نتيجة ​حادث صدم​ على طريق عام ​مرياطة​ قرب "فرنسبنك".

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