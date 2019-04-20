أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريحين نتيجة انقلاب سيارة من مسلك إلى آخر على اوتوستراد الرئيس لحود مقابل "BIEL"، وحركة المرور طبيعية في المكان".
ولفتت إلى "وقوع جريح آخر نتيجة حادث صدم على طريق عام مرياطة قرب "فرنسبنك".
كانت هذه تفاصيل خبر جريحان بانقلاب سيارة من مسلك لآخر على أوتوستراد الرئيس لحود وثالث صدما في مرياطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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