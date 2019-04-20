وفد من التيار الوطني زار المستقبل في تعنايل باحثا سبل تحقيق عودة النازحين

زار وفد من لجنة عودة النازحين في "​التيار الوطني الحر​" في زحلة، منسق "​تيار المستقبل​" في ​البقاع​ الأوسط سعيد ياسين، في مقر المنسقية في ​تعنايل​، في إطار جولاته على الفاعليات والأحزاب، وبحث معه سبل تحقيق العودة الآمنة للنازحين السوريين وظروفها. وضم الوفد مساعد منسق اللجنة المركزية للعودة ​ميشال أبو نجم​، مقرر مجلس قضاء زحلة في "التيار" قزحيا الزوقي، مسؤول لجنة العودة في زحلة طوني سماحة وأمين سر اللجنة المركزية طوني القرى.

وقد تم استعراض أوجه التعاون بين التيارين وتمت مناقشة متطلبات العودة بما في ذلك حاجات ​المجتمع اللبناني​ المضيف وظروفه. وكان اتفاق على استكمال الحوار المشترك حول هذا الملف وعلى "أهمية تعزيز العلاقة بين كل الأحزاب والقوى في البقاع وخاصة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر".