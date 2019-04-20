بو صعب: لسنا معنيين باي موازنة لوزارة الدفاع تناقش عبر الإعلام

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "رفيق بلال، بما انك تتابع تصريحات وزير الدفاع وكوني لا اذكر تصريحا لي عن "استحالة المس بمكتسبات العسكريين وتعويضاتهم" بغض النظر عن موقفي، فليتك تزودني بهكذا تصريح"، مشيراً إلى "أنني اكرر باننا لسنا معنيين باي موازنة ل​وزارة الدفاع​ تناقش عبر الإعلام والتغريدات لمتورطي الامس بالظلام ومبشري اليوم بالنهار".

وكان عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله قد أكد أنه "‏بين الإعلان المبكر لوزير خارجيتنا عن حتمية خفض الرواتب وتخفيف عبء كلفة التقاعد منذ أسبوع، وبين تصريح وزير دفاعنا حول استحالة المس بمكتسبات العسكريين وتعويضاتهم، يطرح من جديد مفهوم التضامن الوزاري، وربما توحيد القوى لتوجهاتها".