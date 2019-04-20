مصلحة الابحاث: ثلوج وصقيع ورياح قوية الاحد والاثنين

نبهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق من ​تساقط الثلوج​ مساء السبت 20 والاحد 21 على ارتفاع 1200 متر، وربما ​البقاع​ على 1000 متر لاسيما في ​ترشيش​ و​ضهر البيدر​.

ونبهت المصلحة اصحاب البيوت البلاستيكية وصيادي الاسماك من الرياح القوية نهار الأحد21 نيسان.

ولفتت المصلحة الى احتمال تشكل الصقيع على ارتفاع 1000 متر في البقاع مساء الاحد في 21 وخصوصا مساء الاثنين في 22 نيسان.

وطلبت من ​المزارعين​ التحضر واتخاذ الاجراءات لمنع تلف ​الازهار​ والمزروعات بسبب الجليد، مع الإشارة الى ان الرياح غربية مساء الاحد وشمالية غربية مساء الاثنين.

وحذرت المصلحة من العواصف الرعدية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.