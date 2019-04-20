أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بأنّ "حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه ​بيروت​ بسبب حادث مروري قبل ​نفق المطار​ الأول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه بيروت بسبب حادث مروري قبل نفق المطار الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.