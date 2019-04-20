لفت وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن "أيام مباركة وأعياد فصح مجيدة للأخوة المسيحيين، على أمل أن ينهي وطننا مسير آلامه ليبزغ النور ويصل القيامة التي يستحقها".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل مهنئا بالفصح: أيام مباركة على أمل أن ينهي وطننا مسير آلامه ليبزغ النور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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