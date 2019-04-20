بزي: بالإمكان إنقاذ لبنان من خلال سلسلة اجراءات اصلاحية

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي أنه "بالإمكان إنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الضاغط وآثاره الاجتماعية والحياتية، من خلال سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التي ينبغي أن تتضمنها الموازنة، من دون أن تصيب الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود".
وخلال استقباله وفودا بلدية وشعبية في مكتبه في بنت جبيل، رأى أن "الرهان يبقى على الإرادة والقدرة اللبنانية في تجاوز هذه الأزمة".
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