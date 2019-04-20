بزي: بالإمكان إنقاذ لبنان من خلال سلسلة اجراءات اصلاحية

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ أنه "بالإمكان إنقاذ ​لبنان​ من ​الوضع الاقتصادي​ الضاغط وآثاره الاجتماعية والحياتية، من خلال سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التي ينبغي أن تتضمنها ​الموازنة​، من دون أن تصيب الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود".

وخلال استقباله وفودا بلدية وشعبية في مكتبه في ​بنت جبيل​، رأى أن "الرهان يبقى على الإرادة والقدرة اللبنانية في تجاوز هذه الأزمة".