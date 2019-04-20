"نور" السويس يشكل لجانًا إلكترونية لتعريف الناخبين بلجانهم

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

دشن حزب النور في السويس، لجان إلكترونية قرب مقرات الاستفتاء، خدمة "اعرف لجنتك"، لتعريف الناخبين بأماكن وأرقام اللجان وأرقامهم في كشوف الناخبين تيسيرا عليهم.

وشاركت العناصر النسائية بحزب النور في الاستفتاء على الدستور، وتصدرن المشهد أمام لجنة مركز طبي الشروق بمنطقة السيد هاشم بحي الجناين، حملت لافتات بتأييد الحزب للتعديلات الدستورية.

وقال عباس محمد أمين حزب في السويس، إن الهدف من اللجان مساعدة الناخبين في الوصول في أقل زمن الى اللجان، خاصة بعد زيادة عدد الناخبين في السويس وتغير أماكن بعض اللجان والتي اعتاد المواطنين على المشاركة فيها خلال الاستحقاقات الديموقراطية الماضية.

وأضاف "عباس" أن الحزب وفر سيارات لنقل المواطنين إلى اللجان، وذلك بمختلف أحياء السويس، بجانب تنظيم مسيرة بالسيارات الملاكي لحث الناخبين على المشاركة.

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وتضم محافظة السويس 93 لجنة فرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، موزعة على 68 مقرا، وتبلغ القوة التصويتية للمحافظة 451 ناخبا.

وبدأ الناخبون في محافظات مصر المختلفة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، والتي تستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، وتنتهي يوميًا في التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دعت المصريين للتصويت في الاستفتاء الأربعاء الماضي.

كان مجلس النواب، وافق على التعديلات الدستورية المقترحة، وتشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.