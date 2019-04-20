عمليات “الحرية” يرصد مشاركة الشباب في الاستفتاء وخدمة الجيش والشرطة للناخبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم
رصدت غرفة عمليات حزب الحرية لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، توافد المواطنين على مقار اللجان منذ الساعات الاولى لفتحها.
وتابعت غرفة العمليات برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمتحدث الرسمى للبرلمان، مع غرف العمليات الفرعية فى المحافظات، للحصول على مؤشرات أولية بنسب المشاركة، حيث شهدت لجان القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلة والمنوفية والدقهلية، إضافة إلى جميع محافظات الصعيد.
ورصدت غرفة العمليات المركزية لحزب الحرية، مشاركة الشباب بشكل مكثف فى الاستفتاء فى ظاهرة جيدة أمام اللجان، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ووجه حسب الله بضرورة تواجد شباب حزب الحرية أمام اللجان لمساعدة المواطنين على الوصول للجان، إضافة إلى توفير كراسي متحركة لذوي الاعاقة لتوصيلهم إلى اللجان.
وأشاد حسب الله، بمجهود قوات الجيش والشرطة في عملية التأمين والمساعدة فى التيسير على المواطنين.
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