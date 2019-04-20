أكثر من 50 طفل روسي عادوا إلى وطنهم من سوريا والعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

قالت أمينة مظالم حقوق الأطفال الروس آنا كوزنيتسوفا، اليوم السبت، إن أكثر من 50 طفل روسي تم إعادتهم إلى بلادهم من العراق وسوريا منذ ديسمبر 2018.

وأضافت في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "بتعليمات من الرئيس (فلاديمير بوتين) تم تأسيس خطة عمل شاملة مع الجهات المعنية.. وبموجب هذا البرنامج تم إعادة أكثر من 50 طفل إلى وطنهم على عدة مراحل" مشيرة إلى أنهم يذهبون الآن للمدارس بينما يتلقون العلاج على يد الأطباء لافتة إلى أنهم يستمرون في مراقبة وضعهم عن كثب.

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وأوضحت كوزنيتسوفا أن المهمة الرئيسية للسلطات الروسية حاليا هي إعادة الأطفال الروس في العراق والذين ولدوا خارج وطنهم.

وذكرت الوكالة أنه في 30 ديسمبر الماضي، رافقت كوزنيتسوفا 30 طفل كانوا محتجزين في السجون العراقية على متن طائرة خاصة إلى روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الخدمة الإعلامية لأمينة مظالم حقوق الأطفال أفادت في وقت سابق بأن بيانات اللجنة الخاصة المكلفة بالمساعدة في إعادة الأطفال الروس من مناطق النزاع تشير إلى وجود 699 قاصرا روسيا تم اصطحابهم إلى الشرق الأوسط من قبل والديهم.