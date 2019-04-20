محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:
أدلى المنتج محمد مختار، بصوته في الاستفتاء على تعديلات الدستور، في اللجنة الانتخابية بالمدرسة القومية المشتركة بالزمالك.
وحرص مختار على التقاط صور مع الناخبين الموجودين بمحيط اللجنة.
وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على تعديلات الدستور، اليوم السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
الجدير بالذكر أن أبرز تعديلات الدستور المقترحة، تتمثل في تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، وإجازة تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتج محمد مختار يشارك في استفتاء تعديل الدستور بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.