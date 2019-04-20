رئيس الوزراء: دورنا الرئيسي تيسير إجراءات الاستفتاء على تعديلات الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن دور الحكومة الرئيسي هو ضمان تيسير الإجراءات بالكامل لحسن سير إدلاء المواطنين باستفتاء التعديلات الدستورية، وتأمين كل الأمور اللوجيسيتة والإدارية المختلفة من فتح اللجان وتواجد القضاة ورؤساء اللجان وضمان تنظيم كافة الأمور.

وأضاف مدبولي، عقب تفقده غرفة عمليات مجلس الوزراء أنه تواصل مع محافظ شمال سيناء، والذي أكد له أن الأمور بسيناء تسير بسهولة بعملية الاستفتاء، مشيرا إلى متابعته مع عدد من المحافظين الأمور الخاصة بعملية الاستفتاء.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تلقى شكاوى منذ التاسعة صباحا، بشان تأخر فتح بعض اللجان، نظرا لظروف خاصة لرؤساء اللجان، مشيرا إلى أن التأخير تمثل في ساعة ونصف ساعة فقط.

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وأكد رئيس الوزراء على متابعة الحكومة لعملية الاستفتاء للناخبين من المصريين بالخارج، وتسير الأمور بشكل جيد، موضحا أنه يتلقى تقارير على مدار الساعة من غرفة العمليات.

وتوقع مدبولي، أن تشهد فترة ما بعد ساعة الراحة إقبالا أكبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج.

كما تقرر تحديد ميعاد الاستفتاء للمصريين فى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل.