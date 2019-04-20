"مستقبل وطن" بالمنوفية: المواطنون شاركوا بكثافة في الاستفتاء وإقبال ملحوظ للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

قال ضياء طولان أمين شباب حزب مستقبل وطن بالمنوفية، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي؛ لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك على مدار الـ 24 ساعة، خلال أيام الاستفتاء، لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأضاف طولان، في بيان لغرفة العمليات، أن اللجان الانتخابية في قرى ومدن المحافظة شهدت إقبالا ملحوظا من جانب الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية وسط حالة من الفرحة لمشاركتهم في العرس الديمقراطي، مضيفا أن الشباب يتوافدون بصورة ملحوظة على اللجان بعد عصر اليوم وانكسار موجة الحر.

وأشار إلى أن الحزب سعى لتوفير كافة أوجه الراحة على الناخبين أمام جميع لجان المحافظة، من خلال نقط تمركز لشوادر وخيام بمظلات، بها تجهيزات وتقنية إلكترونية، لاستخراج الرقم الانتخابي، من خلال موقع الهيئة العليا للانتخابات، وكذلك حرص الحزب على وجود متخصصين بالقانون بين الشباب لشرح أي مادة قد يكون بها لبس على فهم الناخب.