صور| "آية" أول كفيفة تشارك في الاستفتاء باستخدام طريقة "برايل" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أدلت أية ناجي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بإحدى لجان مدينة المنيا، من خلال استخدام بطاقة الاقتراع بطريقة "برايل" للمكفوفين.

وقالت "آية"، البالغة من العمر 25 عاما، إنها حرصت على التواجد والمشاركة وذلك رغم إعاقتها، بمساعدة شقيقتها، موضحة أنها تعمل محفظة قرآن كريم، وأن المشاركة حق لجميع المواطنين وواجب وطني على الجميع لإظهار مصر بشكل حضاري، معربة عن سعادتها لوجود طريقة "برايل" داخل اللجان.

وتضم محافظة المنيا 588 مركزًا انتخابيًا لاستقبال 3 ملايين و361 ألف و337 ناخبًا بكافة مراكز المحافظة، موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية.

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وبدأ الناخبون في محافظات مصر المختلفة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، والتي تستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، وتنتهي يوميًا في التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دعت المصريين للتصويت في الاستفتاء الأربعاء الماضي.

كان مجلس النواب، وافق على التعديلات الدستورية المقترحة، وتشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.