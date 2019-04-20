"عمليات الوفد": إقبال بالأقاليم للتصويت على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أصدرت غرفة العمليات الخاصة بحزب الوفد، والمكلفة بمتابعة عمليات التصويت في الاستفتاء على تعديلات الدستور، بيانها الأول والخاص بملخص تقارير لجان الحزب بالمحافظات.

وأكد البيان، أن عملية التصويت تتم فى هدوء ونظام فى كل اللجان، وأن كافة المتابعات الأولية، أكدت وجود إقبال على اللجان خاصة فى الأقاليم خلال الساعات الأولى.

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واشار البيان، إلى أن لجان الوفد في كافة المحافظات واصلت دعوة المواطنين للتصويت والمشاركة الإيجابية من منطلق أداء دورها الوطنى لبناء الدولة الوطنية الحديثة.

كان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي لمتابعة سير عمليات التصويت في الاستفتاء على مستوي الجمهورية.

تشكلت اللجنة من: طارق سباق، وحسين منصور نائبا رئيس الحزب، وطارق تهامي وكاظم فاضل وأنور بهادر ومحمد فؤاد وعباس حزين سكرتارية عام مساعدين، ومحمد سويلم وحمدي قوطة أعضاء الهيئة العليا.