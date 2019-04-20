عمليات مجلس الدولة: الانتخابات تجرى في أجواء احتفالية وتعاون مثمر بين القضاة والجيش والشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تابعت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة المشكلة، أعضاء النادي المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، رئيس مجلس إدارة النادي، عملها مع بدء اليوم الأول للانتخابات.
ورصدت الغرفة تواجد رؤساء اللجان الفرعية من قضاة مجلس الدولة في اللجان قبل بدء التصويت بفترة كافية للتجهيز لعملية الاقتراع، وقد بدأت عملية التصويت في الميعاد المقرر لها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم السبت.
وانتظمت عملية التصويت منذ الساعات الأولى وحتى الآن في ظل تواجد مكثف من الناخبين في مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم علي التعديلات الدستورية، في ظل سماح الهيئة الوطنية للانتخابات للوافدين بالتصويت في اقرب لجنة فرعية .
وقد رصدت الغرفة وجود تعاون كبير من رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين اللجان والتزامهم بعمليات التأمين في ظل التنسيق الكامل مع رؤساء اللجان من القضاة أعضاء النادي ودون تدخل في العملية الانتخابية وهو ما انعكس على صورة العملية الانتخابية بأكملها والتي تجرى في أجواء احتفالية كبيرة من جانب المواطنين.
ويؤكد النادي على أن مشاركة قضاة مجلس الدولة في الإشراف علي الاستحقاقات الوطنية واجب وطني، لا ولم ولن يتوانوا عنه في سبيل القيام برسالتهم في حماية المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي، مناشداً الجميع بعدم التأخر عن النزول والمشاركة في التصويت علي التعديلات في ظل التواجد الأمني والقضائي، للرد علي الشائعات المغرضة التي تهدف للنيل من الوطن.
وأوضح أن الغرفة منعقدة علي مدار الثلاث أيام الخاصة بالتصويت علي الاستفتاء، برئاسة المستشار سمير البهي، وعضوية المستشار أيمن حجاج، أمين الصندوق، والمستشار إيهاب إسماعيل، السكرتير العام لمتابعة القضاة وتوفير سبل الراحة لهم في سبيل الأداء بمهمتهم الوطنية.
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