قالت شرطة أيرلندا الشمالية إنها ألقت القبض على رجلين لما يتعلق بمقتل الصحفية لايرا ماكي خلال أعمال شغب في مدينة لندنديري يوم الخميس فيما ندد الساسة في الإقليم الخاضع للحكم البريطاني بالهجوم.
وماكي (29 عاما) صحفية حائزة على جوائز وكانت تؤلف كتابا عن اختفاء شبان خلال عقود من العنف في أيرلندا الشمالية. وقُتلت بالرصاص بينما كانت تشاهد شبانا من القوميين الأيرلنديينيهاجمون الشرطة بعد مداهمة.
وقالت الشرطة في بيان "ألقى محققو فريق التحقيقات الرئيسي القبض على شابين يبلغان من العمر 18 و19 عاما بموجب قانون مكافحة الإرهاب لصلتهما بجريمة القتل".
وأصدرت ستة أحزاب سياسية في أيرلندا الشمالية بيانا مشتركا قالت فيه ”نقف صفا واحدا في نبذ المسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاء“.
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد هي المسؤولة على الأرجح عن القتل.
وتضم هذه الجماعة قوميين أيرلنديين ”انفصاليين“ يعارضون اتفاق سلام الجمعة العظيمة المبرم في عام 1998 وأنهى عقودا من العنف في أيرلندا الشمالية.
كانت الشرطة اتهمت الجماعة بتفجير سيارة ملغومة أمام محكمة في لندنديري في يناير كانون الثاني.
وحذر ساسة في أيرلندا الشمالية من أن خطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي قد تقوض اتفاق السلام وأن أي عودة للبنية الأساسية على الحدود ستصبح هدفا للمسلحين.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أيرلندا الشمالية تلقي القبض على اثنين بعد مقتل صحفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.