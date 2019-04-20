مقتل 4 من منفذي هجوم العاصمة الأفغانية

أكدت مصادر أفغانية، اليوم السبت، أن 4 على الأقل من منفذي الهجوم على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وسط العاصمة "كابول" قد

لقوا حتفهم.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية، إن الهجوم على

الوزارة قد انتهى.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية "وحيد ميار" قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من الوزارة.