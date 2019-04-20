أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، بأن حرائق الغابات في شرق سيبيريا، أسفرت عن تدمير 109 بيوت في إقليم زابايكالسكي (ما وراء بحيرة البايكال) شرق سيبيريا، وإصابة 324 شخصا آخرين.
وذكر المركز الإعلامي للوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن النيران التي زادت الرياح الشديدة من انتشارها شملت 15 تجمعا سكنيا محليا وأسفرت عن تدمير 90 مسكنا و19
وأضافت الوزارة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد كل الحرائق تقريبا في المنطقة المنكوبة باستثناء قرية واحدة، مشيرة إلى أنه تتم حاليا عملية رفع الأنقاض.
كانت هذه تفاصيل خبر تدمير 109 منازل وإصابة 342 شخصًا بسبب حرائق الغابات في سيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.