الشرطة تستخدم العنف ضد " السترات الصفراء" بفرنسا

استخدمت الشرطة الفرنسية اليوم السبت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق متظاهري حركة "السترات الصفراء" في العاصمة "باريس"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن السلطات الفرنسية اعتقلت 126 شخصا كما قامت بتفتيش أكثر من 11 ألف

شخص حاولوا الدخول إلى العاصمة "باريس" من أجل المشاركة في المظاهرات، مشيرة إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مسيرة لعدة آلاف من الأشخاص كانت متجهة من وزارة الماليةالفرنسية إلى ميدان الجمهورية شرقي العاصمة.وأضافت الشبكة أن المتظاهرين أشعلوا النيران في الحواجز المقامة على الطريق وفي فروع الأشجار، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء هرعوا إلى أماكن اندلاع الحرائق من أجل إخمادها.وكانت أولى تظاهرات حركة "السترات الصفراء" قد اندلعت في شهر نوفمبر الماضي احتجاجا على فرض الضرائب على أسعار الوقود.