الشرطة تستخدم العنف ضد " السترات الصفراء" بفرنسا

استخدمت الشرطة الفرنسية اليوم السبت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق متظاهري حركة "السترات الصفراء" في العاصمة "باريس"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن السلطات الفرنسية اعتقلت 126 شخصا كما قامت بتفتيش أكثر من 11 ألف
وأضافت الشبكة أن المتظاهرين أشعلوا النيران في الحواجز المقامة على الطريق وفي فروع الأشجار، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء هرعوا إلى أماكن اندلاع الحرائق من أجل إخمادها.
وكانت أولى تظاهرات حركة "السترات الصفراء" قد اندلعت في شهر نوفمبر الماضي احتجاجا على فرض الضرائب على أسعار الوقود.
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