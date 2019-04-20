اعتقال 715 شخصًا خلال احتجاجات على تغير المناخ في بريطانيا

اعتقلت الشرطة البريطانية 715 شخصا منذ الاثنين الماضي على صلة باحتجاجات تغير المناخ في لندن، ووجهت الاتهام لـ 28 آخرين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم السبت دون التطرق
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المناخ البريطانية (تمرد الانقراض) أو(إيكستينكشن ريبيليون) تقود احتجاجات في لندن منذ يوم الإثنين الماضي، لمطالبة الحكومة البريطانية إعلان عزمها تقليل انبعاثات
وقد قام المتظاهرون بإغلاق جسر (واترلو) الذي يعتبر أحد الممرات الرئيسية لعبور نهر التايمز بلندن، وسط تواجد أمني مكثف للشرطة.. فيما تمركزت مظاهرات أخرى في مناطق (ماربل آرتش)، وشارع (أوكسفورد) بالإضافة لسيرك بيكاديللي، وجميعها مناطق حيوية بالعاصمة البريطانية.
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