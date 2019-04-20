لبنان: توافد أعداد من المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

كثف المواطنون المصريون في لبنان، سواء من الجالية المصرية أو الذين تصادف وجودهم بها في الوقت الحالي، من مشاركتهم في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة الاقتراع داخل مقر السفارة في بيروت، خصوصا بعد فترة الظهيرة وانتهاء مواعيد العمل في أشغالهم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من سوء أحوال الطقس، والتساقط الغزير
وبدا لافتا أن المشاركة في الاقتراع شملت مختلف الفئات والأعمار، حيث
ورفع عدد من المشاركين أعلام مصر أثناء مشاركتهم في عملية الاقتراع، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أثناء قيامهم بوضع بطاقات إبداء الرأي في صندوق الاقتراع، ورددوا الهتافات الداعمة لمصر والقيادة السياسية، مؤكدين أن التعديلات الدستورية تصب في صالح مصلحة الوطن واستقراره.
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