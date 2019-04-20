كوريا الشمالية تنتقد تصريحات بولتون "الغبية"

انتقدت مسؤولة كبيرة في كوريا الشمالية مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون السبت، معتبرة أنه أدلى بتصريحات "غبية" حول محادثات نزع السلاح النووي، ومحذرة من أنه لا يمكن أن يخرج شيء "مفيد" عن تلك التصريحات.

وبولتون ثاني مسؤول أميركي كبير تنتقده بيونج يانج في الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصفت وزير الخارجية مايك بومبيو الخميس "بالمتهور"، وطالبت باستبعاده من المحادثات حول البرنامج النووي المحظور لكوريا الشمالية.

وتأتي تلك التصريحات بعد ساعات على إعلان الدولة المعزولة إجراء تجربة على نوع جديد من الأسلحة.

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ويدور تراشق كلامي بين واشنطن وبيونج يانج منذ فشل قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام.

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" نشرت الأربعاء، حضّ بولتون بيونج يانج على تقديم "مؤشر حقيقي" لرغبتها في التخلي عن الأسلحة النووية.

وفي رد أوردته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، قالت نائب وزير الخارجية شوي سون هوي، إن تصريحات بولتون قد تكون أظهرت "عدم فهم لنوايا الزعيمين". لكنها أضافت "جميعهم يبدون أغبياء بالنسبة لي". وتابعت "لن يتحقق أي شي مفيد معك في حال استمرت هذه التصريحات التي تنم عن عدم اكتراث".

وفي المقابلة مع "بلومبيرج"، قال بولتون إنه من أجل حصول قمة ثالثة بين ترامب وكيم، لا بد من "مؤشر حقيقي من كوريا الشمالية على اتخاذهم القرار الاستراتيجي بالتخلي عن الأسلحة النووية"، مضيفاً أن إدارة ترامب "مستعدة بالكامل" لقمته المقبلة مع الزعيم الكوري الشمالي، مضيفاً أن الإدارة جاهزة "للاتفاق الكبير".