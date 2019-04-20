إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال في الضفة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنّ حرس الحدود، أطلق النار، اليوم السبت، على فلسطيني، بزعم أنه كان يحمل سكيناً ويريد استهداف عدد من عناصره قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة الاحتلال: إن"فلسطينياً يبلغ من العمر 20 عاماً ومن قرية سنيريا اقترب من عناصر (حرس الحدود) وهو يحمل سكيناً".

وأضاف أنّ "أفراداً من القوات الموجودة أطلقوا النار عليه وأصابوه"، مشيراً إلى أن "أياً من العناصر لم يصب".

ووفقاً للمصادر فإنّ الفلسطيني في حالة "حرجة".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، وهي أرض فلسطينية، منذ أكثر من خمسين عاماً.

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