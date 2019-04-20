كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريون بجنوب أفريقيا والنمسا يشاركون باستفتاء الدستور لليوم الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا، ومدينة فيينا عاصمة النمسا، المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، وهو اليوم الثانى من الاستفتاء للمصريين فى الخارج الذى انطلق ماراثون التصويت بالنسبة لهم ابتداءً من أمس الجمعة 19 أبريل، والذى يستمر حتى غدًا الأحد 21 أبريل.

يذكر أن سفارة مصر فى فيينا، أكدت فى وقت سابق أمس الجمعة، أن تصويت الجالية المصرية فى النمسا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، جاء إيجابيا فى يومه الأول، وأوضحت السفارة المصرية فى فيينا – حينها - أن عملية الاقتراع تمت فى هدوء وسلاسة وأجواء طبيعية.