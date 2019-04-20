كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام فرنسية باندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين من السترات الصفراء في باريس حيث القي القبض على 126 شخص.

وذكرت إذاعة "فرانس أنفو"، اليوم السبت، "اندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين من السترات الصفراء في باريس والشرطة توقف 126 شخصا".

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وحذر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، يوم أمس الجمعة، من أن أعمال عنف قد تنشب في احتجاجات السترات الصفراء غدا السبت، الذي سيكون السبت الثالث والعشرين من الاحتجاج، فيما حظرت السلطات تنظيم مسيرات في محيط كاتدرائية نوتردام التي أتت النيران على جزء كبير منها.

وبدأت حركة "السترات الصفراء" احتجاجات أسبوعية في عموم فرنسا، منذ أربعة أشهر، تعبيرا عن رفض زيادة الضرائب أقرتها الحكومة الفرنسية، وصعدت الحركة من نشاطها الاحتجاجي ضد ما وصفته "بالنخبوية"، التي اتهموا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتبنيها.