كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة ألمانية تجلي الناجين من حادث حافلة ماديرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام البرتغالية، أن طائرة تابعة للجيش الألماني تقوم بإجلاء 12 سائحًا ألمانيًا نجوا من حادث حافلة هذا الأسبوع في جزيرة ماديرا أسفر عن مقتل 29 شخصًا.

وقالت شبكة "RTP" البرتغالية، اليوم السبت، إن أحد الناجين الألمان سيبقى في المستشفى في مدينة فونشال بجزيرة ماديرا. وتم نقل جريح ألماني آخر في الحادث يوم الجمعة.

Advertisements

وحسب وكالة "أسوشيتيد برس" شاهد مصورها الطائرة العسكرية الألمانية تقلع من مطار كريستيانو رونالدو الدولي في ماديرا بعد نقل المرضى.

وسقطت الحافلة على منحدر في حادث تحطم طائرة الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا، جميعهم من المواطنين الألمان.