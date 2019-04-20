كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإيرلندية الشمالية توقف شابين على خلفية مقتل صحفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية السبت توقيف شابين يبلغان من العمر 18 و19 عاما، على خلفية التحقيق في مقتل صحفية عمرها 29 عاما في إطلاق نار يوم الجمعة بعد أعمال شغب في مدينة لندنديري.

وتم توقيفهما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ونقلا إلى مركز للشرطة في بلفاست للتحقيق، وفقا للشرطة الإيرلندية الشمالية.

ونشرت الشرطة الجمعة لقطات لكاميرات مراقبة صورت الحادث، ودعت إلى مساعدتها في تقديم إفادات، وقال أحد المحققين "تلقينا حتى الآن عددا كبيرا من الاتصالات والمعلومات"، مضيفا أن "الناس رأوا مطلق النار".

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وكان مساعد قائد شرطة إيرلندا الشمالية مارك هاملتون أعلن بمؤتمر صحافي في لندنديري الجمعة مقتل الصحفية لارا ماك غي (29 عاما) برصاص رجل فتح النار على شرطيين دخلا حي كريغان حيث أطلقت عبوات حارقة عليهما وأحرقت آليتان.

وذكرت وكالة "جانكلو اند نيسبيت" الأدبية أن الصحفية القتيلة مولودة في بلفاست وكتبت الكثير عن النزاع في إيرلندا الشمالية وعواقبه.