كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأكثر كذبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غرد الرئيس الأمريكي، دوتالد ترامب، مهاجمَا صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" واتهمها بالكذب.

وقال ترامب في نص التغريدة، الجمعة: "في رأيي، واشنطن بوست ونيويورك تايمز من أكثر وسائل الإعلام كذباً. هما حقا من أعداء الشعب".

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ولم يوضح ترامب سبب التغريدة الغامضة، ولكنها جاءت عقب إعلان النص الكامل لتقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، والذي برأ ترامب من التواطؤ مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، وكذلك من أي محاولات لعرقلة العدالة والتحقيق.