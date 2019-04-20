كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسلح في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئول بالجيش الهندى اليوم السبت أن مسلحا واحدا لقي مصرعه إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن فى مقاطعة بارامولا بالشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن المسئول - الذي لم يكشف عن هويته - قوله انه تم العثور على بعض الأسلحة والمخازن في موقع الاشتباكات، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما أراضيها ليصبح هناك شطران، هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".