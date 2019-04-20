كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" يتعهد بسحق "الإمبرياليين الجدد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم أمس الجمعة بالذكرى 209 لاستقلال فنزويلا عن إسبانيا.

وكما جاء في "مينا إف إن"، تعهد "مادورو"، خلال الاحتفال بالحدث، بسحق "الإمبرياليين الجدد الذين يسعون إلى سرقة ثروتنا المقدسة، والحرية".

وفي بيان مباشر، أكد "مادورو": "في عام 1810، اتخذنا الخطوات الأولى نحو الاستقلال، برفضنا الاعتراف بسلطة الإمبرياليين الإسبان على أرضنا".

وأضاف "مادورو": "بنفس العصيان، نواجه اليوم الإمبرياليين الجدد الذين يسعون إلى سرقة ثروتنا المقدسة، والحرية. سنهزمهم!"