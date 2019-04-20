كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن سيطرته على كوبرى مطار طرابلس ووادى الربيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطنى الليبي، اليوم السبت، سيطرته الكاملة على كوبرى مطار طرابلس العالمى وكوبرى وادى الربيع.

وقال مسؤول المركز الإعلامى للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية - إن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على كوبري مطار طرابلس العالمي وكوبري وادي الربيع بالكامل.

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وأضاف أن القوات تنتظر البدء في المرحلة الثانية من معركة تحرير طرابلس، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستخدم الميليشيات المسلحة الألغام والسيارات المفخخة لمواجهة الجيش.