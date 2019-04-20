كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الروسية تدعو واشنطن إلى إصلاح العلاقات في أعقاب تقرير "مولر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، واشنطن إلى التعاون في إصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، في أعقاب نشر تقرير المدعي الخاص الأمريكي، روبرت مولر، الذي لم يعثر على أي دليل على التواطؤ بين فريق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا.

وأصدرت السفارة، تقريرًا من 120 صفحة، يحلل مزاعم الولايات المتحدة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، التي فاز بها "ترامب". وأظهر تقرير السفارة، أن هذه الادعاءات كانت غير قائمة على أساس.

وقالت السفارة في التقرير: "ندعو شركاءنا الأمريكيين إلى التنصل أخيرًا من هذه المزاعم الخاصة بالتدخل الروسي وتوحيد الجهود لإصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية، من أجل شعوبنا والأمن العالمي".

وأشارت السفارة: "نأمل أن تسهم نهاية ملحمة مولر في زيادة تبديد الدخان والمرايا حول هذا الموضوع. لقد تم اتخاذ الخطوة الأولى - التنصل من نظرية المؤامرة - ولكن إذا تم سماع جميع الادعاءات الفئوية طوال هذا الوقت. تحولت إلى أن تكون خاطئة بشكل واضح، فلماذا لا تقوم بالخطوة المنطقية التالية وتحقق من قصة التدخل الروسي؟".