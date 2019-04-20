عاجل..مقتل شاب صحراوي بطلق ناري بعد صراع بين عصابات التهريب حول “معسل الشيشة” 

لقي شاب صحراوي، صباح اليوم السبت، مصرعه رميا بالرصاص، وذلك بعد نزاع بين عصابتين للتهريب، انتهى بمقتل الشاب، شمال مدينة الداخلة.

وأكدت مصادر “اليوم 24” أن شابا صحراويا من أبناء مدينة العيون، قد لقي حتفه على اثر طلق ناري أردته قتيلا على الفور، في منطقة معروفة بنشاط عصابات التهريب.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الخلاف يعود إلى نزاع حول مادة “لمعسل” المهرب، حيث تم التنازع عليها بين عصابات التهريب، وتطور الخلاف إلى استخدام الأسلحة النارية.

هذا وحلت السلطات الأمنية فور علمها بالخبر إلى مكان الحادث لمباشرة إجراءاتها واعتقال الجناة المتسببين في حادثة القتل.