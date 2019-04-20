بعد مباراة الأبطال..مانشستر سيتي ينتقم من توتنهام

اجتاز مانشستر سيتي صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا سريعا، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدف لواحد على ضيفه توتنهام، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فتتح فيل فودين باب التسجيل لمانشستر سيتي في شباك ضيفه توتنهام بعد رأسية قوية في (د.5)، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولا يزال الفريق الشمالي (83 نقطة) في منافسة متقاربة مع ليفربول للاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيسعى بكل جهوده لحسم أمر النقاط الثلاث لاستعادة الصدارة من ليفربول (85 نقطة)، وكان السيتي قاب قوسين أو أدنى من العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي هذا الأسبوع على يد توتنهام هوتسبر (خسر 0-1 ذهابا وفاز 4-3 إيابا).