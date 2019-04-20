صدمة لمحمد صلاح بـ “البريمير ليغ”

صدمة جديدة تلك التي تلقاها الدولي المصري محمد صلاح، من صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الإعلان عن اللائحة النهائية لأفضل لاعب في إنجلترا للسنة.

وغاب نجم ليفربول وفراعنة مصر عن القائمة النهائية، بعد أن احتكر خلال السنة الماضية جميع الجوائز الفردية الخاصة بـ”البريمر ليغ”، مطيحاً بأبرز نجومه.

وستنحصر المنافسة هذه السة بين كل من سيرجيو أغويرو، وبرناردو سيلفا، إضافة لرحيم سترلينغ إضافة إلى إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، وثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرغيل فان ديك.

يٌشار، إلى أن الانتقادات لاحقت بالفترة الأخيرة صلاح من طرف الجماهير، بسبب عدم انتظام هزه للشباك رفقة ليفربول، قبل أن يخرج رسمياً من القائمة المتنافسة على لقب أفضل لاعب.