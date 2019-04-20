تفاصيل عرض الشاب الذي حاول سرقة بنك أمام الوكيل..محاميته: حكى قصته المؤلمة ومرض والده وكيف تعرض للضرب رغم تسليمه نفسه-فيديو

فيديو: يونس الميموني

كشفت شفيقة البركي، محامية الشاب الذي حاول سرقة وكالة بنكية بطنجة، مطلع هذا الأسبوع، أن المشتبه فيه تمتع بكافة الضمانات القانونية، خلال الإستماع له من طرف الوكيل العام للملك.

وأضافت عضو هيئة المحامين بطنجة، في تصريح ل”اليوم24″، أمس الجمعة، أن مرض والد الشاب بالسرطان هو السبب الرئيسي لإقتحامه لمؤسسة بنكية بطريقة سلمية، حيث طلب من العاملين بالوكالة مده بمبالغ مالية لكي يستطيع تغطية مصاريف علاج والده.

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واسترسلت المحامية ليس للشاب أي قصد جنائي لارتكاب الجريمة، والدليل على ذلك أنه بمجرد محاصرته سلم نفسه بدون مقاومة، وبالرغم من ذلك تعرض للضرب “.

وزادت “الشاب يعلم جيدا أن هذا السلوك هو إجرامي ومخالف للقانون، لكن وحسب ما صرح به أنه كان سيأخذ المال إلى المستشفى ليتمكن من معالجة والده، وبعدها سيقوم بتسليم نفسه إلى الشرطة”.