-بسبب عدم صرف معاشه.. مخزني متقاعد يهشم زجاج واجهة وكالة بنكية في تارودانت -صور

أقدم مخزني متقاعد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على تهشيم زجاج واجهة وكالة بنكية بمدينة أولاد تايمة في إقليم تارودانت، بسبب عدم صرف معاشه.

وعلم “اليوم24” من مصادر محلية، أن المخزني المتقاعد المعني انتظر حوالي شهرين من الزمن من أجل التوصل بمعاشه، قبل أن يعمل على تهشيم زجاج وكالة بنكية معروفة بمدينة أولاد تايمة أمام أنظار المارة الذين استغربوا من الفعل، وخلف بذلك خسائر مادية جسيمة، الشيء الذي اضطر أحد الحراس الليليين إلى توقيف المعني بالأمر وإخطار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، حيث تمت معاينة الأضرار التي خلفها هذا الاعتداء قبل أن يتم القبض على المشتبه به وبحوزته سكين من الحجم الكبير.

وقامت المصالح الأمنية المختصة بتحرير محضر قانوني بخصوص الواقعة وملابساتها، قبل أن يتم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.